Atlantic Sapphire henter milliardsum

Tirsdag ettermiddag rykket det landbaserte oppdrettselskapet Atlantic Sappire ut med en melding hvor det fremkommer at det skal hente 125 millioner dollar, tilsvarende over 1,2 milliarder kroner.

Pengene fra emisjonen skal brukes til å finansiere resterende del av egenkapitalen for fase 2 av anlegget i Miami, samt nedbetaling av en lånefasilitet på 25 millioner dollar, samt generelle selskapsformål.

Petter Stordalen tegner seg for 12,5 millioner dollar, mens Runar Vatne går inn med 50 millioner kroner. Oppdrettsselskapet Nordlaks spytter inn hele 150 millioner kroner.

For å realisere de store planene i Miami må Atlantic Sapphire ha tilgang på bankfinansiering. Nå skriver selskapet at det har fått tilsagn fra DNB på et lån på 118 millioner dollar som skal brukes til fase 2.

Atlantic Sapphire er videre i en prosess med Farm Credit om å forlenge løpettiden på et lån på 12 millioner dollar. Lånet fra DNB er strukturert på samme måte som eksisterende lån med samme lånebetingelser.

Usikkerhet

Emisjonen i kombinasjon med lånet er tilstrekkelig for å finansiere fase 2, ifølge Atlantic Sapphire. Det vil bringe oppdrettsselskapet opp til et slaktevolum på 25.000 tonn.

Ifølge børsmeldingen er investeringene (capex) for fase 2 ventet å bli mellom 275 og 300 millioner dollar, hvor det er blitt investert 70 millioner dollar pr. første halvår. Atlantic Sapphire er tydelig på at det fortsatt er usikkerhet knyttet til investeringsestimatet.