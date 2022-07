Atlantic Sapphire har hentet 1,2 milliarder

Atlantic Sapphire har hentet cirka 1,2 milliarder kroner gjennom en rettet emisjon, opplyses det i en børsmelding.

Det vil nå bli utstedt 60 millioner aksjer til en kurs på 20,50 kroner. Atlantic Sapphire-aksjen var ved børsslutt tirsdag omsatt for 22,20 kroner.

Det ble først meldt om den da planlagte emisjonen tirsdag ettermiddag.

Nettoprovenyet skal brukes til å finansiere resterende del av egenkapitalen for fase 2 av anlegget i Miami, nedbetaling av en lånefasilitet på 25 millioner dollar, samt generelle selskapsformål.

Blant de som deltok i emisjonen finner vi styreformann Johan Andreassen, som gjennom Alsco AS tegnet seg for 10 millioner kroner. Styremedlem Runar Vatne gikk inn med 50 millioner kroner gjennom Vatne Equity AS, mens styrmedlem André Skarbø tegnet seg for 14,4 millioner kroner gjennom ASInvest AS.

Ifølge tirsdagens melding gikk også Petter Stordalen inn med 12,5 millioner kroner, mens oppdrettsselskapet Nordlaks spyttet inn hele 150 millioner kroner.

Selskapet melder at de har som hensikt å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil ni millioner nye aksjer.

Miami

For å realisere de store planene i Miami må Atlantic Sapphire ha tilgang på bankfinansiering. Tirsdag meldte selskapet at det har fått tilsagn fra DNB på et lån på 118 millioner dollar som skal brukes til fase 2. I tillegg er de i en prosess med Farm Credit om å forlenge løpettiden på et lån på 12 millioner dollar.

Emisjonen i kombinasjon med lånet skal ifølge Atlantic Sapphire være tilstrekkelig for å finansiere fase 2. Det vil bringe oppdrettsselskapet opp til et slaktevolum på 25.000 tonn.

Ifølge tirsdagens børsmelding er investeringene (capex) for fase 2 ventet å bli mellom 275 og 300 millioner dollar, hvorav det er blitt investert 70 millioner dollar pr. første halvår. Selskapet er imidlertid tydelig på at det fortsatt er usikkerhet knyttet til investeringsestimatet.