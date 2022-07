Godkjenner gigantfusjon

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS) godkjenner den planlagte fusjonen med SalMar og godkjenningen av en rettet aksjeemisjon mot NTS , skriver de i et referat fra deres ekstraordinære generalforsamling.

SalMar vil være det overtagende selskap, og bytteforholdet i det fremforhandlede forslaget er 0,369 SalMar-aksjer pr. aksje i NRS. Fusjonen har nå fått grønt lys fra styret, og NRS vil dermed fusjoneres inn i SalMar.

Dette skjer i tillegg til SalMar sitt oppkjøp av NTS.



Kritiseres av Sissener

Jan Petter Sissener varslet søksmål mot NTS-styret, og har krevd svar fra NRS-styret. Han mener minoritetsaksjonærene i NRS har gått glipp av 7-800 millioner kroner ved at NRS' avtalte SalmoNor-kjøp fra NTS ble stoppet slik at Salmar først kunne kjøpe NTS før selskapet fusjonerte med NRS.

KRASS KRITIKK: Jan Petter Sissener kritiserer både NTS- og NRS-styret. Foto: Iván Kverme

Sissener ville hatt Salmonor først, og at Salmar måtte by på hele NRS. NRS-styreleder Paal E. Johnsen svarer på tiltale fra Sissener til Finansavisen.

«Det er en fundamental brist i Sisseners resonnement. Budet fra Salmar på NTS har som betingelse at Salmonor-transaksjonen ikke blir gjennomført. Løsningen med en fusjon med Salmar er det beste realistiske alternativet for NRS og for NRS-minoritetene», svarer Johnsen.

Jan Petter Sissener har også fått svar fra NRS-styrets advokat Filip Truyen i Wikborg Rein, men er ikke fornøyd med svarets innhold.

SVARER: Styreleder i NRS, Paal Espen Johnsen, svarer på Sisseners kritikk. Foto: Akastor

Verdens neste største lakseselskap

Med det samlete kjøpet gjør det Gustav Witzøe-dominerte selskapet et solid hopp i størrelse, og plasserer seg som verdens nest største lakseoppdretter etter Fredriksens Mowi.

Ser man på analyseselskapet Kontalis liste over verdens største oppdrettere i fjor, var SalMar rangert som nummer fire basert på slaktevolum i 2021.

Kombinert ville det sammenslåtte selskapet vært rangert som nummer to i verden med et totalt slaktevolum på 281.840 tonn. Det er et godt stykke over fjorårets nummer to, Cermaq, som slaktet 223.400 tonn, ifølge Kontali.