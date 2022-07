Lakseprisene faller trolig ned på 90-tallet i handelen fredag. Det meldes om mer volum som gjør at prisene siger nedover, melder Intrafish.

– Det er stille og rolig med et jevn sig nedover. Ingenting bekreftet, men prisene ender på et nivå mellom 89 og 93 kroner. Det er som å selge sand i Sahara, tregt men ikke umulig, sier en eksportør.

– Vi har betalt mellom 90 og 95 kilo for fisk mellom 3 og 6 kilo noen steder. Andre plasser har vi betalt fra 89 til 93 kroner, sier en annen eksportør til Intrafish, og legger til at det hele tiden kommer litt mer volum nå, pluss at andelen produksjonsfisk går ned.

For fisk over 6 kilo har han betalt 100 kroner. Prisene er til oppdretter i nord.

Prisene har vært høye i en lang periode – og det er ventet at prisene vil falle noe når mengden fisk øker i sommer og utover høsten, skriver Intrafish.

