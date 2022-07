Sparebanken 1 Markets oppgraderer laksesektoren

Sparebanken 1 Markets oppgraderer sin overordnede vurdering av laksesektoren til kjøp fra hold etter den svake aksjekursutviklingen de seneste ukene, og oppgraderer samtidig flere lakseselskaper, fremgår det av en oppdatering mandag.

Sparebanken 1 Markets fortsetter å anslå sterke laksepriser de kommende årene på bakgrunn av lav til moderat global tilbudsvekst og en fortsatt solid etterspørsel etter laks. Lakseprisene ventes vesentlig ned i andre halvår av 2022, fra eksepsjonelt sterke priser, men meglerhuset tror det i stor grad er priset inn i aksjekursene.

Sparebanken 1 Markets anslår at lakseprisene i andre kvartal 2022 i gjennomsnitt var litt over 106 kroner pr kilo, som er høyere enn deres tidligere rekordsterke prisanslag på 98 kroner pr kilo. På grunn av høyere priser enn forventet inn i juli hever de sitt lakseprisestimat for tredje kvartal til 67 kroner pr kilo fra 61 kroner. For 2022 anslår de en gjennomsnittlig laksepris på 76,2 kroner pr kilo, mot tidligere 73 kroner. Samtidig hever de sine lakseprisanslag til 70 kroner pr kilo både for 2023 og 2024, opp fra tidligere 68 kroner.

På bakgrunn av dette oppgraderer Sparebanken 1 Markets Mowi og Bakkafrost til kjøp fra hold og hever kursmålene til henholdsvis 275 og 690 kroner, fra tidligere 270 og 675 kroner. De oppgraderer også Salmar til hold fra selg og hever kursmålet til 725 kroner fra tidligere 690 kroner. Lerøy Seafood er meglerhusets favoritt i sektoren, da de forventer en solid volumvekst med noen operasjonelle forbedringer neste år.

Kepler Cheuvreux opprettholder på sin side sine anbefalinger på Mowi (kjøp), Bakkafrost (kjøp), Grieg Seafood (hold), Salmar (kjøp) og Atlantic Sapphire (hold) ifølge oppdateringer mandag. Samtidig nedjusterer Kepler Cheuvreux sitt kursmål på Bakkafrost til 750 fra 770 kroner, Salmar til 800 fra 850 kroner og Atlantic Sapphire til 24 fra 30 kroner, mens Grieg Seafood oppjusteres til 145 fra 130 kroner.

(TDN Direkt)