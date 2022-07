Danske Bank høyner prognosen på lakseprisen

Danske Bank øker sitt lakseprisestimat fremover, etter å ha byttet analytiker som følger sektoren. Oppjusteringen av prisestimatene er basert på en kombinasjon av forventede priser på alternative proteinkilder og tilbudsutsiktene for laks. Det fremgår i en sektoroppdatering fredag.

Meglerhuset anslår nå en laksepris på 82,0 kroner pr. kilo for 2022, fallende til 74,5 kroner pr. kilo for 2023, mens for 2024 estimeres det en laksepris på 73,0 kroner i snitt.

Videre venter meglerhuset en kostnadsøkning på 16 prosent pr kilo for sektoren fra 2021-nivået til 2023, noe som i hovedsak skyldes økte råvarekostnader for fôr, som fortsatt er den største kostnadsfaktoren ved oppdrett av laks.

Danske Bank-analytiker Wilhelm Dahl Røe har kjøpsanbefaling på Mowi, Lerøy Seafood, Bakkafrost og Grieg Seafood, med kursmål på henholdsvis 261, 96, 791, og 166 kroner, mens han har en hold-anbefaling på Salmar med kursmål 739 kroner.

TDN Direkt