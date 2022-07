– Kundene venter at lakseprisene skal ned

Oppdrettere og eksportører sier at lakseprisene virker å være stabile, mens kundene fortsatt venter på at prisene skal gå ned, skriver Intrafish fredag.

– Det spriker i alle retninger, men slik har det vært lenge. Det er en kamp der kundene ønsker lavere priser, og det er ganske vanskelig å treffe, fortalte en oppretter til Intrafish.

Ifølge Intrafish sier den samme kilden en time senere at prisene virker å være ganske så like som uken før. Tall fra Nasdaqs lakseindeks tidligere denne uken viste en gjennomsnittlig kilopris på 98 kroner pr. kilo for uke 26. Det var en nedgang på 6,72 kroner fra uke 25.

– Det er som sagt stabilt, men det virker som om det er noe mindre 5+-fisk tilgjengelig. Fisken som kommer er altså noe mindre, sier oppdretteren.

– Holder seg stabilt

En eksportør forteller også at prisene ser ut til å holde seg stabile fra forrige uke.

– 90-92 kroner for 3-4-kiloslaks, 92-94 kroner for 4-5 og 94-96 kroner for 5-6, sier eksportøren.

En annen oppdretter forteller om et avventende marked denne fredagen. Klokken 14.00 forteller vedkommende:

– Kundene sjekker alle muligheter før de gjør en handel. De venter at prisen skal gå ned, men de har de også gjort i seks måneder.

Vedkommende forteller Intrafish om priser på 94 kroner for fisk på 3-4 kilo, og mellom 96 og 97 kroner for fisk på 4-5 kilo. Selskapet har ikke priser å vise til på 5-6 kilos fisk, men anslår at den trolig fremdeles ligger mellom 97-98 kroner. Flere andre eksportører og oppdrettere opplyser til Intrafish at det er ferie nå, og at de ikke selger i dag.

