Torskeprisen har aldri vært høyere

Situasjonen har bidratt til rekordhøye torskepriser. Prisen for sløyd og hodekappet fryst torsk har i hele vår ligget over 50 kroner kiloen, i noen perioder opp mot 60 kroner. Det er 15-20 kroner høyere enn i fjor, skriver E24.

Det går blant annet utover de britiske fish & chips-aktørene. Den britiske næringen har de siste tiårene vært avhengig av torsk fra Russland og Norge. Ukraina-krigen er blant grunnene som skaper problemer. De mangler torskefileter, og de som er tilgjengelige, koster mer enn noen gang.

– Det er en grense for hvor mye vi kan øke prisen på porsjonene før kundene velger andre produkter, sier leder Andrew Crook for bransjeorganisasjonen National Federation of Fish Friers (NFFF) til avisa.

Fish & chips-selgerne ønsker fryste fileter. Dette produktet er enda dyrere enn hel fisk. De siste månedene har norske eksportører fått over 100 kroner per kilo torskefilet.

Fiskeanalytiker Finn-Arne Egeness hos Nordea ser samtidig ingen prisnedgang i horisonten.

– Det er en enorm global konkurranse om råstoffet. Det kommer fiskerne til gode, men fører til økte priser for forbrukerne, sier han.

(©NTB)