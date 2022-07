Anbefaler tre lakseoppdrettsselskaper

DNB Markets tar opp dekning med kjøpsanbefaling på Icelandic Salmon, Arctic Fish og Ice Fish Farm. Meglerhuset setter kursmål på henholdsvis 200 kroner, 115 kroner og 40 kroner, fremgår det av en oppdatering mandag.

Knyttet til Icelandic Salmon vises det til at de vestlige fjordene på Island har lignende miljømessige forhold som i Finnmark, og gir rask volumvekst etter en positiv reguleringstrend for lakseoppdrett på Island. Da Salmar har 51 prosent eierskap i selskapet, med tidligere Salmar-ansatte i nøkkelstillinger, tror DNB Markets at selskapet er godt posisjonert og kapabel nok til å skape verdi.

Arctic Fish opererer på Islands vestlige fjorder, som gir mulighet for vekst. Meglerhuset ser en betydelig forbedring i selskapets marginer.

Ice Fish Farm er den eneste lakseoppdretteren på Islands østkyst, og meglerhuset ser et stort vekstpotensial for selskapet.

Enighet om lakseutsikter

DNB markets er det siste meglerhuset til å skru opp sine estimater i laksesektoren. De seneste månedene har en rekke analytikere spådd skyhøye laksepriser og skrudd opp kursmål på oppdrettselskaper.

Danske Bank høynet i forrige uke sine prognoser for lakseprisen. Analytiker Wilhelm Dahl Røe ga også kjøpsanbefaling på Mowi, Lerøy Seafood, Bakkafrost og Grieg Seafood