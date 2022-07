Bedring for Røkkes krillsatsing

Aker BioMarine fikk en justert EBITDA på 21,4 millioner dollar i andre kvartal 2022, sammenlignet med 19,4 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet hadde en netto omsetning på 73,4 millioner dollar i perioden, mot 74,3 millioner dollar i samme kvartal året før. Driftsresultatet ble 15,3 millioner dollar, sammenlignet med 0,9 millioner dollar i andre kvartal 2021.

Utsikter

Aker Biomarine gjentar forventningen om omsetningsvekst på 20-25 prosent i 2022 med en justert ebitda-margin på 20-25 prosent.

Vekstplanen for Superba krillolje utvikler seg godt i alle regioner, men overgangen vil sannsynligvis ta lengre tid enn først antatt, ettersom makroøkonomiske hendelser som covid-nedstengninger i Kina, og virkningen av kunders og forhandleres oppbygging av varelager vil påvirke salg. Omsetningen for 2022 forventes å være på nivå med fjorårets Superba-inntekter. Imidlertid har selskapet fortsatt mål om 15-20 prosent årlig salgsvekst fra 2023 og utover.

Aker BioMarine opplever god etterspørsel etter Qrill Aqua drevet av høye priser på fôringredienser generelt og høye priser på laks og reker. Som et resultat har selskapet økt prisene for sine Qrill-produkter og forventer å rapportere høyere priser i Qrill-kategorien for andre halvdel av 2022.

Offshoreproduksjonen fra krillfangsten i Antarktis er ved utgangen av andre kvartal 12 prosent høyere enn året før. Selskapet planlegger for en normal sesong på 55.000 tonn. Det årlige produksjonsvolumet er imidlertid avhengig av viktige eksterne faktorer som for eksempel isforhold og tilgjengelighet av krill, opplyser selskapet. Flåten forventes å legge til kai for årlig vedlikehold i oktober.

