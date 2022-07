Fiskeridirektoratet anbefaler tre områder for havbruk

Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet en rapport med anbefaling av tre områder for havbruk til havs.

Det fremgår av en melding fra Fiskeridirektoratet torsdag.

Fiskeridirektoratet anbefaler at følgende tre områder gjøres til gjenstand for offentlig overordnet konsekvensvurdering med formål om tilrettelegging for havbruk til havs: Område 2 Norskerenna sør, Område 11 Frøyabanken Nord og Område 5 Trænabanken.

TDN Direkt