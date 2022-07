Torskeselskap fikk tre nye lisenser

Statt Torsk ble i dag tildelt tre nye lisenser i Rekvika, går det frem av en børsmelding torsdag.

Dermed har selskapet seks lisenser i Rekvika, med en maksimalt tillatt biomasse på 4.680 tonn.

– Et større anlegg vil senke våre investeringer (capex), så vel som å gjøre Rekvika mer lønnsomt. De nye lisensene vil bli iverksatt når pågående produksjon er fullført, og vil være klare for produksjonssyklus to, sier finansdirektør Bjug Borgund i en kommentar.

De to eksisterende anleggene i Stad kommune har nå totalt åtte lisenser, men Statt Torsk har som mål 24 lisenser fordelt på 4-6 anlegg i området, og en total produksjon på 12.000 tonn.