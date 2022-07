Lakseprisen synker

Alle de seks kildene IntraFish har snakket med denne fredagen melder om et kraftig fall i spotpriser på laks. Og selv om de ikke liker å innrømme det, er ingen uenige i at fallet blir rundt 15 kroner til omtrent 80 kroner i snitt for alle størrelser. Det skriver Intrafish fredag.

I uke 27 var salgsprisen fra Oslo (FPI) 95,84 kroner. Statistikken for inneværende uke er ennå ikke klar, men en kilde melder at presset er spesielt sterkt for fisk på 3-4 kilo.

En innkjøper i Polen, som er Norges største marked for direkte eksport, sier til IntraFish at prisene uansett er altfor høye.

- Jeg har ikke statistikk på det ennå, men jeg hører at etterspørselen etter røkt laks i butikkene er ned 30-35 prosent. Det gjelder ikke bare her, men også i Vest-Europa. Det er det samme overalt. Markedet er ikke dødt, men veldig, veldig svakt. Det vil ta tid for dere nordmenn å få solgt de enorme volumene deres. Tenk at for ikke så lenge siden gikk norsk for 14 euro kiloet.

– Brutal

En oppdretter i nord sier til IntraFish at de, i ett-tiden fredag, ennå ikke har begynt å selge.

- Vi har ikke fått priser ennå, men jeg hører at de nå ligger rundt 80 kroner. De skal ned 15 kroner fra forrige fredag. Det er ferie på kontinentet. Fabrikkene som fordeler laksen vår er stengt. Og når det er så kjempevarmt, er det mange som ikke kjøper laks, sier han.

En eksportør fra Vestlandet melder at salget står «bom stille».

- Korreksjonen er brutal. Det er mye fisk som skal ut, særlig fisk på 3,5 kilo. Det presser prisene ned. Størrelsen 6 pluss er vanskelig å få tak i, men det markedet er uansett nedkjølt, sier han.

En annen eksportør sier at uka har vært «blodig».

- Hvis du hadde ringt i morges, hadde jeg vært mer optimist, kanskje med priser mellom 83 og 87 kroner. Men det er mye usolgt fisk igjen fra inneværende uke. Allerede på tirsdag-onsdag var prisene 10 kroner ned fra forrige fredag, sier han.

Eksportørens estimater 2-3 kilo: kroner 70 per kilo 3-4 kilo: kroner 77 4-5 kilo: kroner 79 5-6 kilo: kroner 80 6 pluss: kroner 87

