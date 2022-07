Det har tidligere blitt kjent at kveite har rømt fra et av anleggene til Nordic Halibut. Det er bekreftet at 11.102 fisk har rømt.

– Til tross for at dette er alvorlig hendelse relatert til driften, vil det ha begrenset påvirkning på selskapets økonomiske posisjon, estimatene for 2022 eller langsiktige vekstplaner, skriver adm. direktør Edvard Hansen.

Hendelsen har blitt meldt in til det norske fiskedirektoratet, og selskapet skriver at samarbeidet med fiskedirektoratet har fungert godt.

– Det skjer sjeldent at kveite rømmer. I tillegg har fisken en nokså lokal atferd, og holder seg som regel mye på samme plass. Dette muliggjør at vi kan fange fisken og minimerer risikoen for at hendelsen påvirker miljøet negativt, avslutter Hansen.