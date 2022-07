Statt Torsk mottatt Global GAP-sertifisering

Statt Torsk mottok i løpet av onsdag Global GAP-sertifisering, en standard for produksjon av oppdrettsfisk.

Dette melder selskapet onsdag kveld.

«Godkjenningen er en viktig bekreftelse på at vi har en høy standard på selskapet som helhet. Det er viktig å kunne dokumentere våre rutiner og at vi som selskap imøtekommer kravene om trygg mat og trygt miljø, bærekraft og velferd både for dyr og mennesker gjennom hele produksjonsprosessen. Våre kunder og samfunnet for øvrig skal forvente at vi kan dokumentere alle prosesser i vår virksomhet. Revisjonen som vi var gjennom viser at vi har gode rutiner og flinke medarbeidere i selskapet», sier Merete Borgundvåg Pettersen, QA leder i Statt Torsk ASA.