Statt Torsk melder om avtale verdt flere titalls millioner

Statt Torsk har inngått en 12-måneders avtale om salg av torsk med virkning fra september. Med avtalen vil ca 1.600 tonn (WFE) av igangsatt produksjon være solgt. I en børsmelding fremgår det at forventet verdi på avtalen er rundt 70 millioner kroner.

– For Statt er det en vesentlig avtale med en kunde som allerede kjenner selskapet og vår torsk. Det er bra for både selskapet og vår nye næring å få bekreftelse på kvaliteten på oppdrettstorsk, spesielt med en kunde som er kjent for å sette store krav til både fiskeprodukter og sine leverandørers kvaliteter, sier Gustave Brun-Lie, daglig leder i Statt Torsk.

Aldri fornøyd med prisen

– Selv om vi aldri kommer til å bli fornøyd på pris, representerer avtalen en god økning i forhold til fjorårets prisoppnåelse, sier Brun-Lie.

Avtalen vil innebære to ukentlige leveranser og tilsvarer rundt 30 prosent av selskapets igangsatte og forventede produksjon. Statt Torsk inngikk nylig en avtale for finansiering på 35 millioner kroner for oppbygging av varebeholdning, for å kunne gjennomføre ukentlige leveranser av torsk fra september 2022.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 2,40 kroner, opp 2,1 prosent, hvilket verdsetter selskapet til 448 millioner kroner.