Finansdirektør kjøper lakseaksjer

Nord-Norsk Eiendom AS, et selskap eid av Gigante Salmon-finansdirektør Rune Johansen, har kjøpt 25.000 aksjer i Gigante Salmon AS en gjennomsnittlig kurs på 6,45 kroner pr. aksje, uttaler selskapet mandag.

Dette tilsvarer en verdi på 161.250 kroner.

Etter gjennomføring av transaksjonen eier Nord-Norsk Eiendom AS 250.000 aksjer i Gigante Salmon AS. Markedsverdien til Gigante Salmon ligger nå på ca. 696,7 millioner kroner.

TDN Direkt.