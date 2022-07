Lakseprisene stiger

Etter å ha falt kraftig til nær årets laveste nivå forrige uke, kommer lakseprisene litt opp igjen. Det skriver Intrafish fredag.

- Det er rundt 70 kr/kg for de vanlige størrelsene, men storfisken, altså den over seks kilo, er det veldig lite av, så der hører vi om priser helt opp mot 100 kr/kg, sier en eksportør.

Forrige fredag kunne Intrafish melde om et kraftig prisfall, og at lakseprisen for de vanligste størrelsene for første gang siden i vinter gikk under 70 kr/kg.

- Det er naturlig at den kommer litt igjen opp nå. Det som skjedde forrige uke da prisen falt så kraftig var at mange kjøpte det de kunne for å fryse inn fisk. Da begynner prisene å stige litt igjen, så vil nok kjøpere hoppe av igjen om det blir over 75 kr/kg, mener en annen eksportør.

Andre markedsaktører melder at prisene ikke er helt satt.

LAKSEPRISENE: Prisene er fremdeles høye, og de spenner fra 108 til 130 kroner. (c) Egomezta | Dreamstime.com

- Det skjer nok nærmere klokken 15, men det er tydelig at vi skal litt opp. Ikke så mye, men noen kroner høyere enn forrige fredag, sier en oppdretter.

En annen oppdretter melder om priser på 70 - 76 kr/kg for vektklassene 3-6 kilo. For storfisken er prisene trolig 85 - 95 kr/kg, avhengig av marked, mener han.

- Men det er veldig vanskelig å si noe fornuftig om den største, det finnes nesten ikke stor fisk.

- Det er en travel fredag, og litt overraskende hvor sterkt markedet faktisk er, avslutter han.

En tredje eksportør mener at prisene ender 4 kr/kg under de prisene oppdretteren melder.

- Det kan godt hende at han har solgt noen tonn på de prisene, kanskje i går, men han må nok ned mot 68 - 72 kr/kg for å selge unna noen meningsfulle volum, mener eksportøren.

(TDN Direkt)