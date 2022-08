Atter en rekord

Norge eksporterte sjømat for 11,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 2,1 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 81,7 milliarder kroner. Det er en økning på 18,5 milliarder kroner, eller 29 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Norges Sjømatråd.

I juli måned ble det eksportert 96 500 tonn laks til en verdi av 8,7 milliarder kroner. Volumet falt med 5 prosent, men verdien økte imidlertid med 1,8 milliarder kroner, eller nesten 30 prosent, sammenlignet med juli i fjor. Polen, Danmark og Frankrike ledet an som de største markedene for norsk laks i juli.

Prisen på gjennomsnittlig eksportpris av fersk eller kjølt oppdrettslaks lå på 74,23 kroner pr. kilo forrige uke. Fra uke 18 i mai måned har eksportprisen falt jevnt og trutt fra en topp på hele 108,21 kroner pr. kilo. Prisen man ser i juli er imidlertid langt høyere enn fjorårets pris i uke 30, som på samme tidspunkt lå på 52,23 kroner, ifølge tall fra SSB.

– Etter et rekordsterkt første halvår, følger juli som den beste juli-måneden for eksport av laks og ørret noensinne. Til tross for den sterke verdiveksten til sjømateksporten så langt i år, kan utfordrende tider imidlertid påvirke utviklingen fremover, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

Nøkkeltall fra Norges Sjømatråd viser at verdien av norsk sjømateksport har doblet seg siden 2015.

Dobling siden 2015 Norges Sjømatråd

– Mens eksportvolumet for viktige arter som laks, torsk, makrell og sild falt i juli, er det høye laksepriser som bidrar mest til den gode julimåneden for sjømateksporten. Samtidig var eksportprisen for en rekke andre arter og produkter rekordhøye i juli måned. For eksempel har klippfisk av torsk og sei og fryst hel torsk og hyse ikke sett så høye priser tidligere, forklarer Grønbech.

– Det er også utfordrende tider for norsk sjømatnæring som påvirkes av høy inflasjon og en sterk kostnadsvekst, samtidig som folk flest får svekket kjøpekraft. I tillegg er logistikken ut til markedene utfordrende flere steder. Dette er faktorer som kan bidra til å påvirke utviklingen for sjømateksporten fremover, poengterer Grønbech.