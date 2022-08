Prisen for fersk laks med levering i neste uke er svakt opp sammenlignet med nivået forrige fredag, skriver Intrafish.

– Det har vært overraskende sterkt marked, og mye aktivitet i dag, sier en lakseoppdretter.

Lakseprisene har de seneste ukene kommet betydelig ned, og har vært rundt årets laveste, men oppdretteren mener at det er tegn til at bunnen er nådd.

– Om en ser på eksportstatistikken ser vi at store foredlingsland som Polen, Danmark og Nederland har økt sine relative andeler. Det kan bety at industrien mener at prisene som har vært, har vært attraktive å kjøpe på.

Foredlingsindustrien er typisk den kjøpergruppen som har lavest betalingsvilje og betalingsevne.

Andre markedsaktører melder om små endringer eller litt opp.

– Det er fortsatt litt tidlig, og markedet er litt avventende, men det blir nok ikke noen veldig store endringer i dag, sier en annen oppdretter.

En eksportør melder om priser litt under de andre.

– Vi ender nok lavt på 70-tallet for de fleste vektklassene, mener han.

Intrafish får opplyst følgende priser fredag ettermiddag mellom kl 13 og 14:

•3-4 kg: 68-70 kr/kg

•4-5 kg: 71-73 kr/kg

•5-6 kg: 73-75 kr/kg

(TDN Direkt)