Sløyer lakseaksjer

Analytiker i Nordea Markets Herman Dahl har sett på flere sjømatselskaper, og nedgraderer nå Lerøy Seafood til selg fra hold, med et kursmål på 65 kroner per aksje. Etter at analysen ble publisert har aksjen tapt seg over 6.

Herman Dahl nedgraderer Austevoll Seafood til hold fra kjøp, samtidig som kursmålet på 150 kroner fastholdes. Dette tilsvarer en oppside på nesten 35 prosent.

Dahl nedgraderer også Grieg Seafood fra kjøp til hold, men fastholder sitt kursmål på 160 kroner, noe som tilsvarer en oppside på over 20 prosent, selv om aksjen også her taper seg 6 prosent onsdag.