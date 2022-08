Pareto senker kursmål etter svake kvartalstall

Akva Group skulle opprinnelig presentert sine kvartalstall fredag 12. august, men varslet allerede 3. august at tallene ville bli svake, noe som førte til at aksjen falt 4,6 prosent til 62 kroner.

Nå nedjusterer Pareto Securities kursmålet på Akva Group-aksjen fra 95 til 85 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen blir gjentatt.

Pareto skriver i en oppdatering at det svake kvartalsresultatet, med høyere kostnader som følge av inflasjon og inntekter som holder seg faste på grunn av kontrakter, gjør at meglerhuset senker sine 2022-estimater betydelig. Ifølge TDN Direkt frykter meglerhuset at dette også vil kunne påvirke 2023-estimatene negativt, men at de fortsatt er i tråd med selskapets omsetningsguiding for 2024 på fire milliarder kroner.

Røde kvartalstall

I andre kvartal 2022 fikk Akva Group fikk et negativt driftsresultat på 41,4 millioner kroner, mot 32,4 millioner kroner samme periode året før. Driftsinntektene var i perioden på 907 millioner kroner, mot 832 millioner kroner for et år siden. Ledelsen meldte at lønnsomheten var betydelig påvirket av økte kostnader, garanti- og kostnadsavsetninger.

Høy inflasjon og restriksjoner i forsyningskjeden ga 37 millioner kroner i økte kostnader. Videre tok selskapet avsetninger på 31 millioner kroner innen Sea Based-segmentet i kvartalet, primært knyttet til et pågående lekterprosjekt i Canada. Det ble også tatt kostnadsavsetninger på 34 millioner kroner knyttet til landbaserte prosjekter.

Tirsdag omsettes 74 kroner, opp 9,1 prosent, noe som verdsetter selskapet til 2,7 milliarder kroner.