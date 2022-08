Statt Torsk Group fikk et driftsresultat på -7,7 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot -3,2 millioner samme periode året før.

Omsetningen var 0,7 millioner kroner, mot 1,6 millioner i perioden året før.

– Målet vårt har ikke endret seg, og vi må øke vår årlige produksjon til rundt 12.000 tonn. For å oppnå dette har vi for tiden to søknader til myndighetene og indentifisert flere andre muligheter. Vi legger ikke skjul på at dette er noe tungvint, men vi er trygge på at vi skal klare det til slutt. Den viktigste utfordringen nå er markedet. Produksjonen av oppdrettstorsk er liten og trenger og bli utviklet. Vi har en verdikjede fra yngel til høsting. Vårt mål er å konsolidere dette ytterligere og er komfortable med at markedet vil verdsette dette, kommenterer administrerende direktør, Gustave Brun-Lie.

TDN Direkt