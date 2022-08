Kraftig fall i lakseprisene

Det meldes om stadig mer slakting, og stadig lavere laksepriser. Forhandlingene er ikke konkludert, men prisen skal betydelig ned.

Det skriver Intrafish fredag.

– Dette har vært en veldig tøff uke, og mer og mer fisk slaktes i perioden fremover, sier en eksportør.

Høsten er høysesong for slakting av laks, som følge av at fisken vokser raskere når sjøvannet er varmet opp gjennom sommeren.

Forrige uke, uke 32, var eksporten av fersk laks på 20.183 tonn, ifølge SSB. Det er opp 8,6 prosent fra uke 31, men ned 6,4 prosent sammenlignet med uke 32 i 2021.

Flere markedsaktører melder ifølge Intrafish at prisene falt kraftig allerede fredag ettermiddag og mandag. Men om en sammenligner prisene med prisene som ble avtalt midt på dagen forrige fredag, er lakseprisene ned minst 5 kr/kg, og snarere 6-7-8 kr/kg, melder flere.

En annen eksportør sier at han ikke «gidder å kjøpe» på de prisene oppdrettere forlanger, rundt 60 kroner kiloen.

– Hva er vitsen med det? Kjøpe på det nivået, for å selge 2 kr/kg lavere noen timer etterpå? Det er meget dårlig butikk for oss.

Eksportøren mener at riktig prisbilde nå er 55 - 57 kr/kg for de ulike vektklassene mellom 3 og 6 kilo. En utenlandsk foredler mener derimot bestemt at prisen ender under 60 kr/kg, også for fisken som slaktes neste uke.

– Vi har kjøpt restefisk denne uken helt ned mot 54 kr/kg. For neste uke har vi ikke kjøpt noe ennå, men vi har fått tilbudt fisk til under 60 kr/kg, sier han.

Intrafish får opplyst følgende priser fredag ettermiddag mellom kl. 13 og 14: "3-4 kg: 55-58 kr/kg "4-5 kg: 56-59 kr/kg "5-6 kg: 57-60 kr/kg.

(TDN Direkt)