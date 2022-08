Beste kvartal noensinne for Grieg Seafood

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Oppdrettsselskapet Grieg Seafood fikk et operasjonelt driftsresultat på 986 millioner kroner i andre kvartal, drevet av historisk høy laksepris og god biologi, melder selskapet.

Det er en kraftig forbedring fra samme kvartal i fjor der selskapet hadde et operasjonelt driftsresultat på 44 millioner kroner. Det er det beste kvartalet noensinne for oppdrettsselskapet. På forhånd ventet analytikerne et operasjonelt driftsresultat på 843 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus.

– I en fortsettelse av den positive trenden fra første kvartal, ble andre kvartal også historisk. På grunn av det som har vært det sterkeste markedet industrien har sett, sammen med solid produksjon, så kan jeg stolt presentere det beste resultatet Grieg Seafood har oppnådd i et enkelt kvartal noensinne, sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood i forbindelse med tallfremleggelsen.

Grieg Seafood (Mill. kr) 2.kv/22 2.kv/21 Driftsinntekter 2.351 1.122 Operasjonelt driftsresultat 986 44 Resultat før skatt 864 131 Resultat etter skatt 679 124



Ser lavere slaktevolum

Grieg Seafood venter nå et slaktevolum i tredje kvartal på 21.400 tonn laks, noe ned fra slaktevolumet i andre kvartal som endte på 23.672 tonn.

Selskapet nedjusterer samtidig totalt slaktevolum for året fra tidligere kommuniserte 90.000 tonn til 87.000 tonn, hvor det ventes 2.000 tonn lavere slaktevolum fra Finnmark, og 1.000 tonn lavere slaktevolum fra British Columbia.

Volumet i Finnmark reduseres som følge av tidlig utlslakting for å kapitalisere på de høye lakseprisene som har vært, i tillegg til at lavere temperatur i sjøen har ført til lavere vekst. Volumet i British Columbia reduseres som følge av utslakting på grunn av tidlig kjønnsmodning hos fisken.

I Rogaland og Finnmark vil slakteprofilen være lent mot starten av kvartalet, mens den i British Columbia vil være lent mot slutten av kvartalet, opplyses det.

Videre ser Grieg Seafood høyere oppdrettskostnader pr. kilo i tredje kvartal som følge av økte fôrkostnader og generell kostnadsinflasjon i alle regioner.

Grieg Seafood har som mål å ha en årlig andel fastpriskontrakter på mellom 20 og 50 prosent av laksevolumet. Kontraktsandelen for den norske driften estimeres nå til 37 prosent i tredje kvartal, og 22 prosent for hele 2022.