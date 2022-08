Nordic Halibut fikk et driftsresultat på 0,1 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot -18 millioner kroner i samme periode foregående år.

Selskapet hadde et resultat før skatt på -0,3 millioner kroner (-20,2), av driftsinntekter på 15,2 millioner kroner (12,7).

Slaktevolum for kvartalet var 104 tonn, og for 2022 gjentar selskapet et forventet volum på 600 tonn.