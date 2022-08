Pareto Securities senker sitt kursmål for Grieg Seafood til 170 kroner pr. aksje fra tidligere 180 kroner og gjentar kjøpsanbefaling, ifølge en melding.

«Grieg Seafood rapporterte et strålende resultat for andre kvartal drevet av sterk prisoppnåelse i de norske regionene. Guidingen for andre halvår var imidlertid noe svakere enn vi forventet, på grunn av høyere kostnader, lavere volum og ugunstig slaktetiming», skriver Pareto.

Aksjen faller 2,66 prosent tirsdag.

TDN Direkt