Svakere enn ventet fra Lerøy

Som i første kvartal, har det i andre kvartal vært en svært sterk prisutvikling på all sjømat, men ekstraordinært sterk for laks og ørret. Denne prisutviklingen gir økt inntjening i Lerøy Seafoods havbruksvirksomhet og fiskerivirksomhet, men på kort sikt er det svært krevende for konsernets øvrige industrielle virksomheter.

Lerøy fikk et driftsresultat eksklusive forlikskostnader og før verdijusteringer i andre kvartal på 923 millioner kroner, noe som er en økning på 58 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen ble på 6.567 millioner kroner, en økning fra 5.304 millioner kroner i samme periode i fjor.

På forhånd ventet analytikerne et driftsresultat før verdijusteringer på 1.038 millioner kroner, ifølge Infront konsensus. Omsetningen var ventet til 6.120 millioner kroner.

Lerøy opplyser at det i andre kvartal har gjort avsetninger knyttet til et erstatningssøksmål i USA på 211 millioner kroner og at kostnadene omfatter betydelige advokatsalær, andre relaterte utgifter og forlik. Søksmålet stammer fra 2019, da Lerøy sammen med fem andre norske produsenter og selgere av norsk oppdrettslaks ble saksøkt for konkurransebegrensende samarbeid i laksemarkedet. Selskapene har hele veien ment at kravene er grunnløse, men i mai i år meldte selskapene at de likevel hadde inngått et forlik. Det totale forliksbeløpet for alle de saksøkte er på 85 millioner dollar.

Rekordomsetning

Lerøy viser til at høye priser har gitt den høyeste kvartalsomsetningen noen gang for selskapet og peker på at sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor.