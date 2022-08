Fearnley Securities nedjusterer kursmålet på sjømatselskapet Bakkafrost til 750 kroner fra 780 og gjentar kjøp.

Nedjusteringen kommer etter selskapets andrekvartalsrapport, der Bakkafrost ga driften et solid løft i andre kvartal, men klarer likevel ikke helt å innfri analytikernes spådommer . Massedød på en lokalitet i Skottland påførte Bakkafrost ekstraordinære kostnader på 57 millioner danske kroner i andre kvartal.

Til tross for nedjusteringen, liker Fearnley fortsatt Bakkafrost «som følge av det positive markedssynet samt god inntjening fra Færøyene de kommende månedene, som vil kompensere for et sannsynligvis ruglete andre halvår i Skottland», ifølge TDN Direkt.



23.08.2022 Vi ser nærmere på kvartalstallene til Grieg Seafood og Bakkafrost, som begge kan vise til resultatforbedringer. Hvorfor faller aksjene like vel? I tillegg er oljeaksjene og oljeprisen opp jevnt over tirsdag. Vi ser på uttalelsen til en prins i Saudi-Arabia som står bak oppgangen. Med aksjekommentator Karl Johan Molnes og programleder Marius Lorentzen.

Arctic Securities er imidlertid uenige med sine analytikerkollegaer i Fearnley og oppgrader Bakkafrost til kjøp fra hold. Kursmålet nedjusteres til 670 kroner fra 700 kroner.

DNB Markets nedjusterer kursmål til 720 kroner fra tidligere 800 og gjentar kjøp.

Meglerhuset ser på andrekvartalsrapporten som nøytral, men peker på at «de operasjonelle utsiktene virker svake, hvor blant annet snuoperasjonen i Skottland tar mer tid enn ventet».