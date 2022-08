Svakere enn ventet fra SalMar

SalMar leverte et operasjonelt driftsresultat på 952 millioner kroner for den norske virksomheten i andre kvartal. Totalt operasjonelt driftsresultat på gruppenivå endte på 1.048 millioner kroner i kvartalet. Tallet ekskluderer kostnader på 164 millioner kroner relatert til søksmålet i USA, der SalMar med flere er anklaget for prissamarbeid.

Til sammenligning ble driftsresultatet på 661 millioner kroner i samme periode året før.

Tallene kom inn litt svakere enn hva analytikerne ventet. Ifølge Infront-konsensus var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 1.079 millioner kroner.

SalMar (Mill. kr) 2.kv/22 2.kv/21 Driftsinntekter 4.172 3.168 Operasjonelt driftsresultat (eks. juridiske kostn.) 1.048 661 Operasjonelt driftsresultat 883 661 Resultat før skatt 2.547 1.044



SalMar varslet i første kvartal at andelen fastpriskontrakter ville ligge på rundt 60 prosent i andre kvartal, der den unormalt høye kontraktsandelen ble begrunnet med lavere slaktevolumer i kvartalet.

– Våre resultater ble selvsagt også understøttet av høye laksepriser i markedet, selv om denne heldige markedssituasjonen svekker de finansielle resultatene i Salg og industri på grunn av våre fastpriskontrakter, sier konsernsjef Linda Litlekalsøy Aase i SalMar.

Segmentet Salg og industri fikk et negativt driftsresultat på 781 millioner kroner i kvartalet, mot minus 136 millioner i samme periode foregående år.

Venter lavere kontraktsandel

SalMar forventer høyere slaktevolum, noe høyere kostnadsnivå og en kontraktsandel på rundt 35 prosent i tredje kvartal. For året totalt sett ventes kontraktsandelen til 40 prosent.

Volumguiding for 2022 holdes uendret i alle regioner. Forventet slaktevolum i Norge er 175 000 tonn, Island 16 000 tonn og for Skottland på 46 000 tonn.

Totalt slaktet SalMar 32.400 tonn laks i kvartalet. Det var helt på linje med hva selskapet meldte tidligere i juli.