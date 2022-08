Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantics Sapphire hadde i første halvdel av 2022 inntekter på 9,7 millioner dollar, ned fra 10,9 millioner dollar i første halvdel av 2021. Driftsresultatet ble på minus 12,3 millioner dollar, mot et negativt driftsresultat på 49,7 millioner dollar for et år siden.

Store deler av forbedringen i driftsresultatet skyldes at Atlantic Sapphire bokførte over 25 millioner dollar fra forsikringsoppgjør relatert til brannen ved selskapets anlegg i Danmark i fjor.

Selskapet fikk et nettoresultat på minus 14,5 millioner dollar, opp fra et negativt resultat på 51,5 millioner dollar året før. Resultat før og etter skatt var identisk.

Atlantic Sapphire slaktet 1.217 tonn laks i første halvår, ned fra 1.275 tonn i første halvdel av 2021. Selskapet gir nevnte brann i Danmark skylden for både nedgangen i inntekter og slaktevolum.

I andre kvartal slaktet selskapet 400 tonn.

Atlantic Sapphire (Mill. dollar) 1.h./22 1.h./21 Inntekter 9,7 10,9 Operasjonelt driftsresultat −12,3 −49,7 Resultat før skatt −14,5 −51,5 Resultat etter skatt −14,5 −51,5

Stabil drift

Pr. 25. august hadde Atlantic Sapphire en stående biomasse på 3.500 tonn laks, som tilsvarer om lag 75 prosent av det som kreves for såkalt steady state drift av fase 1-anlegget. Selskapet venter å nå steady state tidlig i fjerde kvartal, opplyses det. For første gang er det nå fisk i alle 19 RAS-systemene i anlegget i Miami.