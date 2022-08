Gigante Salmon taper mindre

Gigante Salmon fikk et driftsresultat -0,8 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot -1,3 millioner samme periode året før, ifølge selskapets halvårsrapport fredag. Selskapet hadde ingen omsetning i kvartalet.

Kontanter og kontantekvivalenter var ved utgangen av perioden 215,9 millioner kroner.

– Gigante Salmon er i en sterk, finansiell posisjon, med innvilget langsiktig finansiering både for utbyggings- og driftsfase, inkludert en arbeidskapital for oppbygging av biomasse på 140 millioner kroner. Vi er tilfredse med at investeringen og framdriften i Gigante Salmon Rødøy går i henhold til planen, og forventer fortsatt første utsett av smolt høsten 2023, sier finansdirektør Rune Johansen.

TDN Direkt