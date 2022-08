Flere meglerhus nedjusterer sjømataksje

Fearnley Securities nedjusterer kursmålet på Lerøy Seafood Group til 83 kroner fra tidligere 93 kroner, men gjentar kjøpsanbefaling på aksjen.

DNB Markets nedjusterer kursmålet på aksjen til 90 kroner fra tidligere 100 kroner, og gjentar også kjøp.

Det fremgår av analyser fra meglerhusene fredag og torsdag.

Lerøys ebit for andre kvartal var lavere enn konsensus, og lavere enn Fearnleys og DNBs estimater, noe som kommer av litt lavere marginer på tvers av gruppen.

Fearnley senker ebit-estimatene for 2022 og 2023 med henholdsvis 8 prosent og 4 prosent, primært drevet av lavere volumer og tynnere marginer i VAP-segmentet.

DNB Markets skriver at kursmålet kuttes på grunnlag av nedjusteringer i selskapets guiding, men ser fortsatt på aksjen som attraktiv. Meglerhuset mener imidlertid at selskapets kommende kapitalmarkedsdag blir en viktig trigger for å forbedre investortilliten.

(TDN Direkt)