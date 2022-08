Ny bunnotering for lakseprisene

Prisfallet fortsetter for fjerde uke på rad, og setter nok en ny bunnoteringer for året.

Det skriver IntraFish fredag.

– Jeg tror at dette faktisk blir den uken i år hvor prisen er lavest. Nå kommer snart de ansatte i foredlingsindustrien i Europa tilbake i jobb, så da kommer etterspørselen opp igjen, sier en eksportør.

Intrafish har snakket med seks aktører i markedet for fersk laks fredag ettermiddag. Gjennomgangstonen er at lite foreløpig er gjort, og at folk er ganske avventende.

– Vi skal ned, det er i alle fall sikkert. Spørsmålet er hvor mye ned vi skal, sier en utenlandsk foredler som håper på å få kjøpt til under 5 euro, selv om han innser at det nok å vel lavt.

Mange aktører snakker om at det er en ubalanse mellom det som tas opp, og hva som etterspørres.

– Dermed faller prisene. Vi skal nok god ned på 50-tallet, sier en eksportør.

Han tror på et prisfall på nær 5 kroner kiloen fra forrige fredag.

Intrafish har fått opplyst følgende priser fredag ettermiddag. Det meste av dette er prisforventninger, og ikke nødvendigvis nivåer det er omsatt mye fisk på:

3-4 kg: 52-53 kr/kg

4-5 kg: 53-54 kr/kg

5-6 kg: 54-56 kr/kg

