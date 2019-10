Tencent-kjøp i boks – duo trekker seg fra Funcom-styret

I forrige uke ble det kjent at Tencent kjøper seg inn med en storpost i Funcom.

Selskapet skriver i en børsmelding onsdag at transaksjonen er fullført, og i den forbindelse har styreleder Ole Gladhaug og styremedlem Andreas Arntzen trukket seg fra styret med effekt fra dags dato.

Begge var representanter for den tidligere storaksjonæren KGJ Capital.

Sammensetningen av styret vil bli håndtert av en ekstraordinær generalforsamling som vil bli avholdt så tidlig som mulig.

Tencent Cloud Europe, et selskapet heleid av Tencent Holdings, har informert Funcom om at de vurderer å nominere opptil to styremedlemmer.

Nestleder for styret (supervisory board), Fredrik Malmberg, vil fungere som styreleder frem til en ny styresammensetning er avgjort.