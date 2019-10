Gaming Innovation til Kroatia

Gaming Innovation Group (GIG har kunngjort at selskapet går inn i det kroatiske markedet. Det skjer gjennom en avtale om å kjøpe 75 prosent av aksjene i det kroatiske selskapet Top Games.

Med på kjøpet sikrer GIG seg markedsadgang for et av sine egne spillmerkenavn.

På Oslo Børs medførte ikke nyheten noen stor kursreaksjon tirsdag ettermiddag. Aksjen har falt nesten 70 prosent hittil i år, men rørte knapt på seg etter kunngjøringen.

I 15:30-tiden sto aksjen i 7,40 kroner, som gir GIG en markedsverdi på 660 millioner kroner.

Partnerskap uten cash

Den nye avtalen er basert på en partnerskapsmodell der GIGs nettbaserte spill introduseres i et voksende, regulert marked, og begge parter bidrar i den daglige driften, opplyses det.

GIG betaler ingen kontanter i transaksjonen, som utelukkende er basert på ressursbidrag.

Spillselskapets nye partner i Kroatia beholder de resterende 25 prosentene av aksjene. Partneren vil videre ta seg av de innledende kostnadene i selskapenes samarbeid, mens GIG stiller med merkenavn, spillplattform og driftskompetanse.

Større inntektseffekt neste år

GIG opplyser at selskapet planlegger å innta Kroatias marked for nettkasino via denne nye avtalen i løpet av første halvår neste år. Videre venter selskapet moderate effekter på inntektene fra andre halvår 2020. Fra første halvår 2021 ventes inntektseffektene imidlertid å tilta.

Kroatia med sine rundt 4,1 millioner innbyggere er et regulert spillmarked, og har for tiden seks nettkasinoaktører med lisens, opplyses det.

Avtalen er betinget av godkjennelser fra konkurransemyndigheter.