Fredrik Malmberg går av som styreleder i Funcom

Fredrik Malmberg, fungerende styreleder i gamingselskapet Funcom har informert selskapet om at han fgår ut av styret fra 16. desember.

Det fremgår av en børsmelding fra selskapet tirsdag kveld.

– Jeg er veldig glad for å ha vært en del av snuoperasjonen i Funcom og glad for at Tencent har kommet inn på eiersiden. Fremtiden er mer lovende nå enn den var da jeg kom inn i styret for tre år siden, sier Malmberg i meldingen.

Malmberg overtok som fungerende styreleder 9. oktober etter at Ole Glad haud, gikk på dagen som representant for forrige majoitetseier KGJ Capital.

1. november ble Eddie Tak Ho Chan, og Peng Nu fra Tencent foreslått som nye styremedlemmer.