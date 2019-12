Cashet inn 650.929 kroner etter en vanvittig historie

Det er ingen tvil om at noen er heldigere enn andre. Joakim Ingebrigtsen, pressesjef i Betsson, kan fortelle at en mann fra Østfold cashet inn 650.929 kroner etter å ha satset beskjedne 50 kroner på utfallet i 12 kamper.

Vi snakker om relativt små muligheter for jackpot.

Rekordhøy vinnerodds

«Det er i særklasse den høyeste vinneroddsen vi har hatt i år. Vi har bladd tilbake i arkivene, men klarer ikke finne en høyere oddskupong som har gått inn, så det er godt mulig det også er den høyeste i Betsson sin historie», skriver Ingebrigtsen i en pressemelding.

Oddskupongen hadde totalt 12 valg og totaloddsen ble 16.030. De fleste kampene var i NHL og NBA, med Sportivo Luqueno mot General Daiz fra paraguayansk toppserie i fotball som et hederlig unntak.

Vanvittig historie



«Det er jo en helt vanvittig historie. Bare se for deg hvilken natt det må ha vært for vinneren, og tenk om det ikke hadde kommet en scoring slik at han hadde fått tilslag på 2.669 kroner. Det virket jo som en fin fortjeneste der og da, men er jo lommerusk i forhold til det han endte opp med å vinne», avslutter Ingebrigtsen.