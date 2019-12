Gaming Innovation Group sikret avtale i Latvia

Spillselskapet Gaming Innovation Group (GiG) har signert en langtidskontrakt med bettingtjenesten Mr Green i Latvia. Avtalen gjelder levering av software plattformlisenser, online kasino, oddsspill og front end-tjenester.

Avtalen styrker GiG i det latviske markedet, melder selskapet selv i børsmeldingen.

– Jeg er glad for å kunngjøre utvidelsen av samarbeidet og partnerskapet med Mr Green. Latvia er et interessant marked for online-pengespill. Vi ser frem til å støtte Mr Green's vekst med et sterkt, trygt og underholdende produkt, sier Richard Brown, konsernsjef i GiG.

Det er ventet at avtalen skal tre i kraft i andre kvartal 2020.

Aksjen stiger fredag 3,66 prosent til 7,65 kroner, og er den siste måneden opp 58,06 prosent.