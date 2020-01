Funcom, et nederlandsk firma med hovedkontor i Oslo, som utvikler dataspill opplyser at deres nye spill "Moons of Madness" vil bli lansert på konsollene Playstation 4 og Xbox One 24. mars 2020, og ikke neste tirsdag, 21. januar, som planlagt.

Det forklares med at utviklerne trenger litt med tid for å optimalisere spillet. "Moons of Madness" ble lansert til PC i oktober.

Funcom er notert på Oslo Børs.