Spanias regjering vil begrense reklame for pengespill

Markedsføring av tipping, først og fremst innen sport, har økt kraftig i Spania de siste årene og dominerer reklameinnslagene under fotballkamper.

Forbrukerminister Alberto Garzón sier at den planlagte innstrammingen vil omfatte både annonser på internett, TV og ved idrettsarrangement. Målet er å sette en stopper for 80 prosent av dagens reklamering for nettbasert gambling.

På TV skal det bare kunne reklameres mellom kl. 1 og 5, unntatt under sportssendinger som går etter kl. 20 på kvelden. I tillegg vil regjeringen forby gamblingreklamer der kjendiser og idrettsstjerner opptrer.

Tippeselskaper skal ikke lenger kunne betale for å få sponsornavnet sitt på idrettsstadioner. Lag som sponses av slike selskaper, skal ikke kunne selge trøyer i barnestørrelser som inneholder sponsorens navn.

Det er uklart når forslaget vil bli behandlet i nasjonalforsamlingen.(©NTB)