Inntektene stuper i Macau

I et forsøk på å begrense spredningen av coronaviruset, måtte casinoene i Macau holde stengt i 15 dager i februar. Inntektene fra spillingen kom på 386,5 millioner dollar, ifølge tall fra Spillinspeksjon- og koordineringbyrået. Det er et fall på 87,8 prosent sammenlignet med samme periode året før, skriver Bloomberg.

Turbulent år

Myndighetene i i Macau bestemte 5. februar at alle casinoene skulle holde stengt i over to uker. Stengingen har vært dårlig nytt for spillindustrien i den kinesiske regionen, spesielt etter at inntektene falt med 3,4 prosent i 2019.

Selv etter at casinoene gradvis har begynt å åpne igjen etter den 20. februar, er det fortsatt et stykke tilbake til normalen for gamblinghovedstaden. Ifølge Bloomberg fortsetter kinesiske myndigheter med holde tilbake visaer for folk og grupper som skal til Macau i et forsøk på å begrense videre spredning av coronaviruset.

I en analyse fra JPMorgan Chase & Co spår meglerhuset at 2020 vil bli et ytterst turbulent år for gamblingindustrien, med et inntektsfall på 24 prosent.