Roche og Investinor satser stort på Magnus Carlsen

Magnus Carlsen (29) har fått med seg internasjonal storkapital i en kjempesatsing på Play Magnus. All digitalisering av Magnus Carlsen skal nå skje gjennom Play Magnus, og nå har Carlsen hentet inn sveitsiske Cape Capital til å finansiere storsatsingen sammen med norske Investinor.

Magnus Carlsen har gjort en emisjon på 125 millioner kroner i Play Magnus fordelt på to transjer. I den første er det hentet 84 millioner kroner, hvorav Cape Capital gått inn med 32,5 millioner, mens nærmere 20 nye og gamle investorer skal ha bidratt med resten.

Med det øyner Play Magnus en mulighet til å ta en markant posisjon i digitaliseringen av sjakk, og få større synlighet innen e-sports – en kategori som i fjor hadde en estimert samlet omsetning på 1,1 milliarder dollar, ifølge spillanalyselskapet Newzoo.

Prises til over 500 millioner

Investinor har kommittert 37 millioner kroner i den andre transjen, mens Cape Capital skal ha bundet seg til å gå inn med ytterligere 5 millioner.

Kapitalhentingen er gjort etter at Play Magnus er priset opp kraftig sammenlignet med tidligere emisjoner.

Etter det Finansavisen kjenner til, skal selskapet være priset til hele 55 millioner dollar, tilsvarende over 500 millioner kroner i denne runden.

Dette representerer en økning på rundt 50 prosent sammenlignet med forrige emisjon, og enda betydelig høyere enn foregående emisjoner. Noe av verdiøkningen skyldes at prisingen er i dollar, men selv i dollartermer snakker vi om et verdihopp på rundt 40 prosent.

Skal kapre nettbasert sjakk

Frem til nå har Play Magnus satset på at spillerne ønsker å spille Magnus Carlsen i ulike stadier i livet, basert på en sjakkrobot.

Men til tross for en markant medieprofil og status som soleklar verdensener, har hverken Carlsen eller sjakk som gren klart å oppnå samme tiltrekningskraft som dataspillene Fortnite, League of Legends eller Counter Strike.

En ny generasjon unge spillere er imidlertid i ferd med å bygge opp egne profiler gjennom strømmetjenester som Twitch, YouTube og Facebook Live Stream. Her spiller unge stjerner partier én mot én med andre tilnærmet like gode motstandere mens tusener – tidvis millioner – følger med direkte.

Spillerne svarer på spørsmål om partiet, kommenterer gode og dårlige avgjørelser og premieres med ekte penger av seerne.

Strømmingen er blitt dominerende innen de fleste spillgrener fordi seerne får direkte tilgang på stjernene, mens spillerne øker fanbasen og får ekstrainntekter gjennom salg av reklame på plattformen og gaver.

Konsoliderer markedet

Storsatsingen rundt Play Magnus omfatter en konsolidering av ulike sjakkvirksomheter, hvilket allerede er i full gang gjennom fusjonen med Chess24 og oppkjøpet av Chessable.

Play Magnus blir gjennom fusjonen med Chess24 bransjens nest største aktør innen nettbasert sjakk, og puster den amerikanske bransjelederen Chess.com i nakken.

Ifølge Finansavisens kilder er markedet i dag fragmentert med en rekke ulike nettsider med egne ratingsystemer som ikke er sammenlignbare, og gir derfor et dårlig grunnlag for å finne like gode motspillere. Det handler om å «kappe land og kuppe til seg» det som er av aktører for å ta en posisjon.

Pengene fra emisjonen skal blant annet brukes til å betale for Chessable. I tillegg skal de finansiere nye produkter og tjenester på Play Magnus-plattformen samt gi arbeidskapital.

Magnus Carlsen inngikk nylig en avtale med bettingselskapet Unibet, som sikrer markedsføringen av ham som profil og sporten globalt.



Offisiell FIDE-partner

Play Magnus er blitt offisiell partner for den internasjonale sjakkorganisasjonen FIDE. Denne avtalen gjør at alle kandidatturneringene i fremtiden skal kjøres på Play Magnus-plattformen.

Dette kommer på toppen av at Play Magnus skal ha satt stor fart på virksomheten gjennom 2019.

Etter det Finansavisen kjenner til, økte omsetningen i selskapet med hele 40 prosent gjennom fjoråret. Men særlig gledelig skal det ha vært at farten økte gjennom året, og at spesielt de siste månedene av fjoråret viste voldsom inntektsvekst.

Finansavisen var onsdag i kontakt med styreleder Anders Brandt i Play Magnus. Etter en kort tenkepause returnerte han til Finansavisen med «ingen kommentar».