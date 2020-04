5th Planet Games stopper låneavtale og søker mer stabil finansiering

5th Planet Games har kunngjort at avtalen om konvertible lån med Formue Nord stoppes inntil videre.

Det danske, Oslo Axess-noterte spillutviklingsselskapet har hatt anledning til å trekke nye transjer via en finansieringsavtale med Formue Nord som ble inngått i mai i fjor.

Nå opplyser 5th Planet Games at styret vurderer andre finansieringsløsninger for den videre driften og selskapets planlagte lanseringer av Tintin-, Doodle Jump- og Vikings-spill.

Gjenværende gjeld til Formue Nord på cirka 6,35 millioner kroner vil bli tilbakebetalt kontant når en mer stabil finansieringsstruktur er på plass, mens Formue Nord stanser konverteringen og salgene av aksjer og går inn i en såkalt lock-up-periode, opplyses det.

Formue Nord har gått med på dette.

5th Planet Games-aksjen i 15-tiden fredag opp 18,6 prosent til 82 øre på Oslo Axess. Hittil i år er aksjen dermed opp 120 prosent.

– Tiden er inne

«Vi kan nå se at våre kostnadsbesparende aktiviteter tilbake i 2019 reflekteres på en positiv måte i våre regnskaper, og med kommende spillanseringer tror vi tiden er inne for å justere det finansielle oppsettet på en mer gunstig måte for 5th Planet Games og våre aksjonærer», sier selskapets adm. direktør, Henrik Nielsen, i meldingen.

Transjene i Formue Nord-avtalen har vært strukturert som konvertible obligasjonslån, der Formue Nord er gitt rett til å tegne seg for aksjer i 5th Planet Games med 10 prosents rabatt til selskapets børsverdi ved konverteringen.

Avtalen med Formue Nord innebar finansiering på opptil 42 millioner kroner totalt, midler som 5th Planet Games skulle kunne hente gjennom 12 like store transjer over en periode på 48 måneder.