Gamestop varsler store tap i 1. kvartal

VARSLER STORE TAP: En Gamestop-butikk i New York i slutten av 2019, før selskapet måtte stenge etter utbruddet av coronaviruset. Foto: NTB Scanpix

Spillkjeden Gamestop varsler at pandemien har ført til et kraftig fall i salgsinntektene, ifølge TheStreet.

Selskapet forventer at omsetningen vil falle med mellom 33 og 35 prosent i 1. kvartal. Likevel skriver Gamestop at de forventer at varelageret vil falle med omtrent 43 prosent.

Resultatet forventes å være på mellom 162 og 172 millioner dollar i minus i kvartalet. Til sammenligning hadde spillkjeden en markedsverdi på 288,7 millioner dollar fredag.

«Vi har begynt å åpne butikkene våre rundt om i verden med fokus på trygghet etter hvert som forholdene og myndighetene tillater det. Vi ser frem til dagen våre butikker kan være i full drift igjen», sa konsernsjef George Sherman.



I slutten av 2019 varslet Gamestop at de gradvis ville legge ned butikkene i Norge i løpet av 2020. Spillkjeden hadde rundt 112 ansatte fordelt på 27 butikker.

Hittil i år er aksjen ned 31,9 prosent, mens den falt 7,4 prosent fredag.