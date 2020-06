Gaming Innovation Group med ny kasinokontrakt

Gaming Innovation Group (GIG) har signert en langtidsavtale med GS Technologies for levering av deres plattform og front-end utvikling til et nytt kasino.

Det melder GiG i en børsmelding tirsdag.

GS Technologies operer med Alpha Affiliate-programmet som i flere år har levert sterke kasino-merkevarer over hele verden.

Kasinoet skal etter planen lanseres i slutten av 2020.

Avtalen har en automatisk forlengelse for ytterligere to pluss ett år, og ventes å bidra positivt til omsetningen fra 2021 og fremover.

– Vi ser frem til et langsiktig samarbeid med vår nye partner, sier Richard Brown, adm. direktør i GiG.

Nick Prokofev, adm. direktør i Alpha Affiliates, er også fornøyd med samarbeidet.

– GiG er kjent for å være et troverdig selskap i iGaming-industrien og vi er fornøyde med å starte et nytt prosjekt med dem.