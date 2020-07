Funcom har gjennomført flytting fra Nederland til Norge

OSLO NY BASE: For Funcom og adm. direktør Rui Casais.

OSLO NY BASE: For Funcom og adm. direktør Rui Casais. Foto: Funcom

Funcom bekrefter nå at selskapet har gjennomført flyttingen fra Nederland til Norge.

Det Oslo Børs-noterte spillselskapet er også blitt registrert i Foretaksregisteret, mens aksjeeierregisteret er flyttet til Verdipapirsentralen.

Den nye adressen for Funcoms hovedkontor er Kirkegata 15 i Oslo.

Endringen innebærer også nytt ISIN-nummer for Funcom-aksjene, en endring som har effekt fra handelsstart førstkommende mandag.

Flytteplaner også i fjor

Funcom planla flytting til Norge også i fjor, men la planene på is etter at den kinesiske nettgiganten Tencent hadde kjøpt seg opp i selskapet.

Tidligere har selskapet forklart flytteplanene med at selskapet er børsnotert i Oslo, at det har sitt viktigste utviklingsstudio i Norge og at flytting til Norge vil gi administrative besparelser.

I april i år ble flytteplanene gjenopptatt.

15. april opplyste Funcom at Tencents frivillige bud for samtlige aksjer i selskapet var gjennomført.

Budet var på 17,00 kroner pr. aksje.