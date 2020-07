Super Mario-spill solgte for millionbeløp

NY REKORD: Et forseglet Super Mario-spill ble solgt til rekordprisen 114.000 dollar. Foto: CNN

Det er ikke bare aksjer som har hatt god avkastning de siste årene.

En forseglet utgave av det originale Super Mario Bros. videospillet fra 1985 ble solgt på auksjon til rekordprisen 114.000 dollar fredag, opplyser CNN lørdag.

Etter dagens kurs tilsvarer beløpet mer enn én million norske kroner.

Spillet ble solgt hos auksjonshuset Heritage Auctions. Vinneren av auksjonen forblir anonym, heter det.

Transaksjonen markerer en ny rekord for verdens dyreste videospill. I begynnelsen av 2019 solgte et tilsvarende spill for 100.150 dollar, opplyses det.