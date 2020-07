Morten Klein måtte ut med 136 millioner kroner for delisting av Cherry

PUNGET UT: Morten Klein, adm. direktør i Klein Group, ble nødt til å betale i dyre dommer for å ta det svenske kasino- og spillselskapet Cherry av børs.

PUNGET UT: Morten Klein, adm. direktør i Klein Group, ble nødt til å betale i dyre dommer for å ta det svenske kasino- og spillselskapet Cherry av børs. Foto: Klein Group

Klein har lenge vært storaksjonær i det svenske kasino- og spillselskapet Cherry. Ved inngangen til 2019 var aksjeposten i spillselskapet verdsatt til cirka 1,25 milliarder kroner.

I april i fjor ble Cherry tatt av Stockholm-børsen til en pris på cirka 9,2 milliarder svenske kroner.

Det var European Entertainment Interessenter (EEI) som sto bak delistingen, med Klein Group og en rekke internasjonale investorer i ryggen. Kleins sparebinge eier 30,4 prosent av aksjene i EEI, til en kostpris på 681,5 millioner kroner.

Spillinvestoren ble nødt til å punge ut for å ta Cherry privat. I årsberetningen fremgår det et realisert tap på 136 millioner kroner i 2019.

– Det er en kostnad knyttet til å ta et selskap av børsen. Så lenge vi er en del av Cherry, er vi også med på å ta disse kostnadene, forteller Klein.

Morten Klein er tidligere håndballspiller for eliteserielaget Rapp, men er i dag bedre kjent som pokerspiller og spillinvestor. Han ble norgesmester i poker i 2011.

Klein Group (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 4,6 523,8 Driftsresultat −145,1 495,0 Årsresultat −148,9 490,4 Egenkapital 952,9 1.134,1

Ifølge Kapital er norgesmesteren god for 1,65 milliarder kroner.

Transaksjonstapet fra delistingen utgjør dermed nærmere 8,2 prosent av formuesverdien til spillinvestoren.

Stort skifte

2018 ble et regnskapsmessig knallår for storinvestoren, med en bunnlinje på 490,4 millioner kroner. Fasiten fra fjoråret er blodrødt med et årsresultat på minus 148,9 millioner kroner. Resultatfallet har imidlertid en naturlig forklaring.

– I 2018 hadde vi et veldig stort overskudd fordi det lå et bud inne på Cherry, mens i år er selskapet tatt av børsen. Det er årsaken til at det ser sånn ut, sier Klein.

Eierandelen i spillselskapet ble tidligere bokført etter børskursen til Cherry ved årsskiftet. I dag bokføres aksjeposten til kostpris.

Fra årsregnskapet fremgår det at Klein ikke er inne i noen børsnoterte selskaper ved inngangen til 2020.

Satser tungt i spill og gambling

Klein Group har investert innenfor e-handel, eiendom og en rekke oppstartsselskaper, deriblant brilleleverandøren Extra Optical, som fikk en kraftig dytt i ryggen etter virusutbruddet.

Les også: Brillejackpot

Ifølge spillinvestoren har Klein Group investert mer i eiendom det seneste året, men det investeres fremdeles tungt innen spill og gaming.

– Vi er blitt et mer rendyrket investeringsselskap som driver med aktive investeringer, fremfor å operativt drive med spill, som vi gjorde tidligere, sier han.

Klein ønsker ikke å gå i dybden på enkeltselskapene i investeringsporteføljen. Han er imidlertid fornøyd med dagens tilstand og hvordan selskapene har klart seg gjennom vårens uroligheter etter virusutbruddet.

– Generelt innenfor gaming og spill har utviklingen vært positiv. Det er litt typisk at gaming fungerer som en motvekt mot finansmarkedene. Virusutbruddet har ikke påvirket oss så mye som vi fryktet i mars.