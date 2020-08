Gaming Innovation Group har signert en plattformavtale med Casumos datterselskap Mill of Magic, går det frem av en børsmelding fredag morgen.

Avtalen skal tas i bruk fra fjerde kvartal i år, og skal ha en fast avgiftsmodell. Den løper over to år. Gaming Innovation Group venter at det skal komme godt med på inntektene fra neste år.

Konsernsjef Richard Brown sier selskapet er veldig fornøyd med å samarbeide med Casumo.